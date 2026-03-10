TV
Agora CNN - 10 de março de 2026
Ontem às 14:53
Com Pedro Bello Moraes e Rita Rodrigues.
Videos
18:56
opinião
Rafael Martins
"Vários países, incluindo um da NATO, estão a ser ameaçados" pelo Irão. "Não excluo a possibilidade de que estes mesmos países comecem a reagir"
Há 16 min
02:05
Governo retoma negociações com os parceiros sociais para "esgotar todas as possibilidades de aproximação" na reforma laboral
Há 16 min
01:45
Este restaurante servia comida estragada e os trabalhadores ficavam em quartos improvisados
Há 51 min
02:28
Varandas em almoço na Câmara de Bodo: «Boa tarde…»
Há 1h e 11min
07:28
CNN Negócios - 13h30 - 11 de março de 2026
Há 1h e 21min
04:51
"O Exército libanês é extremamente fraco, não se pode impor no terreno para limitar as ações do Hezbollah"
Há 1h e 45min
Mais Videos
Mais Vistos
10:42
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa considera que Macron deve parar com os "adjetivos criativos"
Ontem às 23:15
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
7 mar, 19:25
01:15
"Uma cena absolutamente apocalíptica": a CNN no meio da explosão que faz chover petróleo em Teerão
8 mar, 20:36
07:17
"Entre 70 a 100 euros por adulto e 30 euros por criança": guarde este dinheiro em "notas pequenas e moedas" em casa
Hoje às 08:47
00:34
Projétil preto a aproximar-se: as imagens de ataques dos EUA a navios do Irão
Hoje às 08:47
07:48
"Burlões aproveitam condutores a fazer marcha-atrás para simular acidentes": PSP alerta para crime que aumentou "78%"
Ontem às 09:53
07:10
"50% das pessoas não sabem que a têm". Esta doença é a "principal causa de cegueira irreversível" do mundo e manifesta-se de "forma silenciosa"
Ontem às 09:52
06:35
Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"
21 fev, 13:10
14:35
opinião
Agostinho Costa
"Esta é talvez a primeira guerra que está a ser conduzida em função dos mercados", com o "epicentro" no Estreito de Ormuz
Há 2h e 34min
04:07
"Os Estados Unidos estão a agir como uma potência hegemónica perdedora"
Ontem às 18:14
02:47
Fomos apanhados no meio de um ataque de Israel ao Líbano: as imagens, as explosões
Ontem às 16:57
10:22
opinião
Francisco Pereira Coutinho
"Mísseis antiaéreos estão todos a ser gastos na guerra no Médio Oriente", o que está a "criar um problema à Ucrânia"
Ontem às 09:10