Advogado de Mário Machado vai recorrer da decisão do tribunal e admite que pena foi "além do que esperava"

Há 1h e 3min

O advogado de Mário Machado, José Manuel Castro, falou aos jornalistas à porta do tribunal e disse acreditar que o mediatismo da Operação Irmandade tenha influenciado o veredicto.

As declarações do representante legal acontecem depois de o tribunal ter decidido aplicar ao militante neonazi um cúmulo jurídico de quatro anos de prisão e recusar a possibilidade de suspender a pena.

Crime e Justiça

Detenções nas fronteiras aéreas aumentam 34% e proibições de entrada duplicaram em 2025

Há 35 min
02:44

Advogado de Mário Machado vai recorrer da decisão do tribunal e admite que pena foi "além do que esperava"

Há 1h e 3min

"Temos um trajeto da prática de crimes graves": tribunal aplica cúmulo de quatro anos de prisão a Mário Machado

Há 1h e 55min

Prisão preventiva para suspeito de 12 assaltos a residências em Aveiro

Há 3h e 52min

Detido homem que tentou matar outro em Portimão ao defender amigo

Hoje às 11:19

Detido em flagrante delito por crimes de pornografia de menores em Sintra

Hoje às 10:29
Mais Crime e Justiça

Mais Vistos

15:45
opinião
Agostinho Costa

"Mark Rutte não parece europeu": Agostinho Costa diz que "subserviência" do líder da NATO a Trump "roça o escandaloso"

Ontem às 14:44
03:23

Manto branco: neve como há muito não se via em Portugal

Hoje às 11:51
02:15
opinião
Agostinho Costa

"Zelensky chegou [a Davos] e tratou mal toda a gente"

Ontem às 23:00
01:48

Granizo em Lisboa: o mau tempo chegou em força

Hoje às 11:50
03:48
opinião
Jorge Botelho Moniz

"A Ucrânia está a fazer aquilo que lhe foi encomendado. É bonito? Não, não é bonito"

Ontem às 22:59
01:55

Há limpa-neves na estrada. Neve em força em Portugal

Hoje às 10:26
03:33
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Discurso de Zelensky sobre a Europa foi "lastimoso e deplorável"

Ontem às 21:22
05:10
opinião
Miguel Baumgartner

"Discurso de Zelensky foi muito ingrato" e o presidente da Ucrânia "foi extremamente arrogante"

Ontem às 22:42
03:20
opinião
Agostinho Costa

"O mais provável é que não haja nenhuma intervenção militar na Gronelândia". Mas "há 1.500 militares em alerta no Alasca"

21 jan, 20:29
04:37

Novas tabelas de IRS trazem uma "diferença significativa" ao salário dos portugueses

20 jan, 13:42
09:43
opinião
Tiago André Lopes

"O que se passou em Davos nos últimos dois dias foi trágico. Os líderes mundiais sujeitaram-se a momentos bizarros por causa de Donald Trump"

Ontem às 17:11
00:41

Tempestade mostra a força do mar num restaurante da Sicília

Ontem às 08:58