Advogado de Mário Machado vai recorrer da decisão do tribunal e admite que pena foi "além do que esperava"
Há 1h e 3min
O advogado de Mário Machado, José Manuel Castro, falou aos jornalistas à porta do tribunal e disse acreditar que o mediatismo da Operação Irmandade tenha influenciado o veredicto.
As declarações do representante legal acontecem depois de o tribunal ter decidido aplicar ao militante neonazi um cúmulo jurídico de quatro anos de prisão e recusar a possibilidade de suspender a pena.