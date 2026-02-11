Advogada de Prémio Nobel iraniana à CNN Portugal: "A República islâmica é uma forma de fascismo"

Há 33 min

No dia em que se assinalam os 47 anos da Revolução Islâmica do Irão, que derrocou a monarquia do Xá Mohammad Reza Palahvi, a CNN Portugal conversou com a advogada e ativista pelos Direitos Humanos Chirine Ardakani sobre a situação dos iranianos sob o regime teocrático.

A jurista, que representa no estrangeiro a Prémio Nobel da Paz de 2023, Nages Mohammadi, disse que a República Islâmica funciona como uma forma de fascismo. E que os portugueses devem recordar-se disso, tendo em conta que viveram sob a ditadura de Salazar, ainda que o regime dos Aiatolás possa ser responsabilizado por crimes bem mais graves, crimes contra a Humanidade.

Chirine Ardakani disse ainda que, num momento em que populações desesperadas procuram salvadores em falsos profetas, é preciso entender que nem Donald Trump nem Benjamin Netanyahu são uma opção viável para o futuro de um Irão democrático. O futuro e a liberdade dos iranianos, conclui a jurista franco-iraniana, passa pela pressão das Nações Unidas e da União Europeia e, sobretudo, por negociações no quadro do Direito Internacional.