Adjunto de Sá Pinto admite «medo» vivido no Irão e relata «momentos de tensão»

Há 41 min

Todos os elementos estrangeiros do Esteghlal, quer futebolistas, quer jogadores, abandonaram o Irão na sequência dos fortes desacatos que assolaram o país. Apenas Ricardo Sá Pinto, treinador principal, ficou no país.

Em entrevista à CNN Portugal, Nuno Morais, adjunto de Sá Pinto, contou como foi o regresso a Portugal, agradecendo o apoio da Embaixada de Portugal no país, e relata «pequenos momentos de tensão» nos últimos dias.