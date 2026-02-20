Adeptos desportivos: conheça as diferenças entre grupos organizados e não organizados

Paulo Dias é especialista internacional em Segurança Pública e investigador académico em Relações Internacionais. Tem vasta experiência na área de investigação criminal, colaborando de perto com as mais variadas autoridades portuguesas, incluindo a Polícia Judiciária.

Há 54 min

Paulo Dias distingue grupos organizados de grupos não organizados de adeptos, explicando que os chamados "casuals" evitam símbolos dos clubes e atuam de forma mais discreta do que os ultras.

O especialista em segurança entende que a PSP tem uma forte capacidade de monitorização, mas afirma que estes grupos utilizam o desporto para encobrir ações de violência.