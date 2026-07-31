Acordo para desarmamento do Hamas "está morto à partida". "É uma armadilha diplomática"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 42min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, considera que acordo anunciado pelo presidente norte-americano é "sustentado em coisas que não existem".