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Acordo de Trump com o Irão gera críticas em Israel e aumenta pressão sobre Netanyahu
Henry Galsky
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 37 min

Israel está a receber com reservas o entendimento alcançado entre Washington e Teerão. Enquanto Benjamin Netanyahu garante que não retirará tropas do sul do Líbano, crescem as críticas ao acordo e à pressão exercida por Donald Trump. O correspondente em Haifa, Henry Galsky, faz um ponto da situação.

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