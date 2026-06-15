Acordo de Trump com o Irão gera críticas em Israel e aumenta pressão sobre Netanyahu
Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente
Há 37 min
Israel está a receber com reservas o entendimento alcançado entre Washington e Teerão. Enquanto Benjamin Netanyahu garante que não retirará tropas do sul do Líbano, crescem as críticas ao acordo e à pressão exercida por Donald Trump. O correspondente em Haifa, Henry Galsky, faz um ponto da situação.