Acidente de comboios em Espanha: há 48 feridos internados, alguns nos cuidados intensivos
Marisa Rodrigues
Correspondente da TVI no Algarve
Há 46 min

Um acidente entre dois comboios na Andaluzia, em Espanha, fez pelo menos 39 mortos. Continuam os trabalhos para remover o metal e é provável que o número de vítimas mortais aumente. Há ainda 48 feridos, alguns deles em unidades de cuidados intensivos, incluindo uma criança. A reportagem é da enviada especial da CNN Portugal, Marisa Rodrigues, com imagem de Daniel Barata.

