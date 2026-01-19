Acidente de comboios em Espanha: há 48 feridos internados, alguns nos cuidados intensivos

Há 46 min

Um acidente entre dois comboios na Andaluzia, em Espanha, fez pelo menos 39 mortos. Continuam os trabalhos para remover o metal e é provável que o número de vítimas mortais aumente. Há ainda 48 feridos, alguns deles em unidades de cuidados intensivos, incluindo uma criança. A reportagem é da enviada especial da CNN Portugal, Marisa Rodrigues, com imagem de Daniel Barata.