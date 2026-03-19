"Acho muito interessante que se fale no IVA zero" ao mesmo tempo que se verificam "lucros absolutamente extraordinários do retalho". "Quando há crise, pagam sempre os mesmos"
Comentadora CNN, jornalista de Política
Há 38 min
Margarida Davim analisa as declarações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, que esta quinta-feira admitiu que Portugal possa ter défice este ano. A comentadora atribui este cenário aos efeitos das tempestades e do conflito no Médio Oriente, mas lembra os “lucros absolutamente extraordinários do retalho”, nomeadamente da Sonae e da Jerónimo Martins, sem que haja medidas para mitigar os aumentos dos preços nesse setor.