"A verdadeira desilusão é não termos conseguido jogar ao nível do talento que temos"
Passou pelos três grandes do futebol português, tendo acabado a carreira no Sporting, já depois de passar por Chelsea, Inter de Milão e Atlético de Madrid. No FC Porto, com José Mourinho, ganhou a Liga dos Campeões, entre outros troféus
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O comentador da CNN Portugal Maniche considera que a grande falha de Roberto Martínez foi "nunca ter conseguido potenciar o talento da nossa seleção", acabando por torná-la em algo "vulgar".