Ontem às 11:03

Sónia Sénica, comentadora da CNN Portugal, vinca como o “equilíbrio muito difícil” entre o “resquício” de um regime que procura preservar-se pela atual presidente e a influência americana que Trump deseja implantar no país. “Estamos a abeirar-nos de uma espécie de neoimperalismo americano face à América Latina”, refere.

Paulo Dias, especialista em segurança da CNN Portugal, destaca também um “jogo duplo” em matéria de inteligência. “A Venezuela vai tornar-se um problema securitário, com a reorganização do topo das forças de inteligência e da polícia nacional”.