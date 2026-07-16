MUNDIAL 2026

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"A Ucrânia está numa crise política profunda, que está a romper com o tecido político em Kiev"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 52 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, olha para o conflito na Ucrânia e para a “ausência de capacidade dos líderes europeus” de chegarem a acordo relativamente ao apoio.

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