"A Ucrânia está numa crise política profunda, que está a romper com o tecido político em Kiev"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
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Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, olha para o conflito na Ucrânia e para a “ausência de capacidade dos líderes europeus” de chegarem a acordo relativamente ao apoio.