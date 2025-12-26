"A Ucrânia está a ter muito bons resultados em Kupiansk" e "isto reforça a posição de Zelensky"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Agostinho Costa antecipa o reencontro entre Zelensky e Trump e o que pode daí resultar para o plano de paz com a Rússia.