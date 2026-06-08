A terra tremeu por alguns segundos e assustou as crianças numa escola das Filipinas

Há 1h e 14min

Um sismo de magnitude 7,8 atingiu o sul das Filipinas na madrugada desta segunda-feira. Num vídeo partilhado pela Escola Primária Mahayahay nas redes sociais, crianças aparecem a gritar e a chorar durante o tremor, quando o telhado de uma cobertura desabou.

O sismo provocou ainda um tsunami de um metro de altura que atingiu as costas próximas. Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas, segundo as autoridades.