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A terra tremeu por alguns segundos e assustou as crianças numa escola das Filipinas

Há 1h e 14min

Um sismo de magnitude 7,8 atingiu o sul das Filipinas na madrugada desta segunda-feira. Num vídeo partilhado pela Escola Primária Mahayahay nas redes sociais, crianças aparecem a gritar e a chorar durante o tremor, quando o telhado de uma cobertura desabou. 

O sismo provocou ainda um tsunami de um metro de altura que atingiu as costas próximas. Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas, segundo as autoridades.

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