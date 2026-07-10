"A solução americana não é negociar, é bombardear"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 8min
Tiago André Lopes considera que os EUA estão a fragilizar os processos negociais ao responderem com ataques sempre que há um impasse. O comentador da CNN Portugal analisa ainda os possíveis custos desta estratégia para Trump e para a relação dos EUA com os aliados no Médio Oriente.