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"A solução americana não é negociar, é bombardear"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 8min

Tiago André Lopes considera que os EUA estão a fragilizar os processos negociais ao responderem com ataques sempre que há um impasse. O comentador da CNN Portugal analisa ainda os possíveis custos desta estratégia para Trump e para a relação dos EUA com os aliados no Médio Oriente.

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