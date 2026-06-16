"A situação no terreno não é bem a que Zelensky publicita" mas "o Führer quando estava no bunker também dizia que estava a ganhar a guerra"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 58 min
O major-general Agostinho Costa considera que "Zelensky e a Europa estão a empurrar os Estados Unidos para tentarem vencer aquilo que não conseguiram em quatro anos e meio".