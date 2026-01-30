"A situação é mesmo terrível nesta região": Leitão Amaro visita zonas mais afetadas pela tempestade

Há 46 min

Numa visita às zonas mais afetadas pela passagem da depressão Kristin, o ministro da Presidência, Leitão Amaro, garantiu que "há muita força, disponibilidade e recursos no terreno para ajudar as pessoas".

Acompanhado pela ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, e pela ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, o governante alertou também para as previsões dos próximos dias, que são "motivadoras de preocupação e de cautela".