"A situação é mesmo terrível nesta região": Leitão Amaro visita zonas mais afetadas pela tempestade
Há 46 min
Numa visita às zonas mais afetadas pela passagem da depressão Kristin, o ministro da Presidência, Leitão Amaro, garantiu que "há muita força, disponibilidade e recursos no terreno para ajudar as pessoas".
Acompanhado pela ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, e pela ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, o governante alertou também para as previsões dos próximos dias, que são "motivadoras de preocupação e de cautela".