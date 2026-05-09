"A Rússia tem muita dificuldade em abdicar dos seus objetivos maximalistas"
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
Há 55 min
O comentador da CNN Portugal João Ferreira Dias afirma que a Rússia olha para a Europa como sendo "o símbolo de um anticristo".