"A Rússia não tem capacidade militar para montar uma operação dessa natureza": o cenário para uma ofensiva sobre Kiev

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

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O tenente-general Marco Serronha explica porque considera improvável, para já, uma ofensiva russa sobre Kiev. O especialista analisa também o possível papel da Bielorrússia e o que pode mudar nos próximos meses.