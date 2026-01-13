"A Rússia e a China estão cada vez mais unidas, mas Trump continua a hostilizar os seus aliados e a afastar-se da Europa"
Rodrigo Vaz
Analista de política internacional
Há 56 min

"O argumento de que os EUA precisam da Gronelândia para a nossa segurança nacional não colhe por uma razão muito simples: os EUA reduziram as suas tropas na Gronelândia até serem só 150 militares numa única base, quando chegaram a ser, no pico da Guerra Fria, nos anos 60, 10 mil militares em várias bases distribuídas pela ilha", explica Rodrigo Vaz, especialista em Relações Internacionais

05:48
Rodrigo Vaz

Há 56 min
