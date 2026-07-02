"A Rússia continua a ter um quinto da Ucrânia nas suas mãos"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 34 min
Tiago André Lopes considera que a ideia de uma Rússia fragilizada não corresponde ao que está a acontecer no terreno. O comentador da CNN Portugal lembra que Moscovo continua a controlar cerca de um quinto da Ucrânia e diz que, apesar dos ataques ucranianos, as forças russas continuam a registar avanços.