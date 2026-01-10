“A realidade salarial em Portugal é francamente aflitiva”: a aproximação entre salário mínimo e médio é “cada vez mais perigosa”

Hoje às 10:03

O economista João Rodrigues dos Santos analisa as vantagens e desvantagens das novas tabelas de retenção do IRS que, diz, devem trazer ainda mais "incerteza" aos portugueses. Com destaque para a realidade salarial "aflitiva" em Portugal, o especialista chama a atenção para o aumento do preço da habitação e para a instabilidade das taxas de juro variáveis.