“A realidade salarial em Portugal é francamente aflitiva”: a aproximação entre salário mínimo e médio é “cada vez mais perigosa”
João Rodrigues dos Santos
Economista; Professor Associado e Coordenador na Universidade Europeia; Investigador Integrado no CETRAD
Hoje às 10:03

O economista João Rodrigues dos Santos analisa as vantagens e desvantagens das novas tabelas de retenção do IRS que, diz, devem trazer ainda mais "incerteza" aos portugueses. Com destaque para a realidade salarial "aflitiva" em Portugal, o especialista chama a atenção para o aumento do preço da habitação e para a instabilidade das taxas de juro variáveis.

Comentadores

03:43

Encontro com Corina Machado serve para "alimentar o ego de Donald Trump"

Há 1h e 21min
02:31
opinião
Sónia Sénica

Planos de Trump para a Gronelândia visam "conter os avanços de Moscovo e de Pequim"

Há 3h e 35min
05:04
opinião
Agostinho Costa

"O coração do mundo já não só a Rússia, é a Rússia e a China". E Trump sabe que "a Gronelândia garante o controlo da rota do Ártico"

Hoje às 12:31
08:55
opinião
Rui Calafate

De um lado, a “campanha muito boa" de Gouveia e Melo. Do outro, Marques Mendes e as “imagens a fazer ginástica"

Hoje às 12:18
06:08

Queixas do consumidor bateram recordes em 2025 e mulheres são as principais responsáveis

Hoje às 11:47
02:54
opinião
Francisco Pereira Coutinho

Gronelândia: Trump está "obcecado com o seu legado" e "quer ser lembrado como o presidente que alargou o território dos EUA"

Hoje às 11:46
Mais Comentadores

Mais Vistos

03:03

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Cotrim aproxima-se de Seguro

Ontem às 19:46
05:57
opinião
Agostinho Costa

Oreshnik: ataque russo com "arma absoluta" serviu para Putin "mostrar a Zelensky que não está seguro no seu bunker"

Ontem às 11:18
00:37

JD Vance garante que este vídeo é a prova de que o agente do ICE foi atropelado antes do disparo fatal

Ontem às 20:15
09:05

Rui Calafate olhou para o autocarro de Cotrim e descobriu Passos Coelho no vidro de trás

Ontem às 23:04
02:48

Pode haver uma crise financeira global?

5 jan, 18:15
02:57

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 21:23
07:58
opinião
José Pacheco Pereira

"António Vitorino não concorreu à Presidência porque sabia que lhe ia acontecer" o que aconteceu com os rendimentos de Marques Mendes

21 dez 2025, 23:30
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
01:09

Imagens amadoras das ruas mostram o que o Irão não quer que se veja

Ontem às 11:38
02:57

"Se os russos vierem, o que faz?" "Provavelmente vão matar-nos, o que posso fazer?": por dentro de uma aldeia ucraniana cercada pelos russos

Ontem às 22:47
02:31
opinião
Tiago André Lopes

"É uma espécie de marketing de guerra": Rússia lançou ataque contra a Ucrânia para "mostrar" ao mundo uma das suas armas mais avançadas

Ontem às 23:07
03:42
opinião
Agostinho Costa

"Não sabemos até que ponto é que não há um acordo tácito em que a antiga União Soviética é a área de influência russa e o hemisfério ocidental é dos EUA"

Ontem às 11:12