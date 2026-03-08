"A rapidez com que se elegeu Khamenei pode ser indicativo da necessidade de ter todas as instituições iranianas a falar a uma só voz"

Há 1h e 42min

A comentadora da CNN Portugal Daniela Melo afirma que a Guarda Revolucionária do Irão se tem posicionado "de forma muito mais dura" do que as lideranças políticas iranianas na resposta aos EUA e Israel e que poderá ter havio uma "pressa" para escolher Mojtaba Khamenei como sucessor do pai no cargo de Líder Supremo.