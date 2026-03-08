"A rapidez com que se elegeu Khamenei pode ser indicativo da necessidade de ter todas as instituições iranianas a falar a uma só voz"
Daniela Melo
Cientista Política, Universidade de Bostom
Há 1h e 42min

A comentadora da CNN Portugal Daniela Melo afirma que a Guarda Revolucionária do Irão se tem posicionado "de forma muito mais dura" do que as lideranças políticas iranianas na resposta aos EUA e Israel e que poderá ter havio uma "pressa" para escolher Mojtaba Khamenei como sucessor do pai no cargo de Líder Supremo.

07:50
Alexandra Leitão

"Trump não pode dizer que obliterou as armas nucleares do Irão em junho e em março dizer que já as têm outra vez"

Há 1h e 11min
Lajes: "Apesar de tudo, temos de estar do lado do nosso aliado"

Há 1h e 11min
José Pacheco Pereira

Pacheco Pereira não gosta de "ser tratado por parvo" mas sentiu-se enganado sobre o uso da base das Lajes por parte dos EUA

Há 1h e 35min
Rafael Martins

Nomeação de Mojtaba Khamenei pode significar "conflito mais sangrento e prolongado"

Há 1h e 38min
Daniela Melo

"A rapidez com que se elegeu Khamenei pode ser indicativo da necessidade de ter todas as instituições iranianas a falar a uma só voz"

Há 1h e 42min
“FC Porto foi a melhor equipa na Luz e mereceria ter vencido”

Há 2h e 23min
