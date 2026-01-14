"A questão não é se os EUA vão atacar o Irão - mas quando e com que intensidade"

Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente

Há 2h e 3min

Israel elevou o nível de alerta face à expectativa de um eventual ataque norte-americano ao Irão, com possíveis retaliações contra território israelita ou interesses judaicos no exterior. Em direto de Israel, o correspondente Henry Galsky refere que tudo dependerá da escala da ação dos Estados Unidos e alerta para o agravamento da crise económica iraniana