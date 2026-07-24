"A questão dos Patriot é uma crueldade política de Trump" para com a Ucrânia

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 54 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa os últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia, começando pela sua capacidade de se sentar à mesa e fazer exigências para atingir uma resolução diplomática com a Rússia.