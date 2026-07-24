"A questão dos Patriot é uma crueldade política de Trump" para com a Ucrânia
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 54 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa os últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia, começando pela sua capacidade de se sentar à mesa e fazer exigências para atingir uma resolução diplomática com a Rússia.

Comentadores

05:28
opinião
Paulo Saragoça da Matta

Criança morre esquecida em carrinha em Almada. O que prevê a lei?

Há 17 min
05:56

Preço do gás na Europa "tem passado despercebido", mas pode transformar-se numa "situação difícil" para as famílias

Há 19 min
08:34
opinião
Tiago André Lopes

"A questão dos Patriot é uma crueldade política de Trump" para com a Ucrânia

Há 54 min
07:25
opinião
José Carmo

"Não acredito que Trump volte atrás" na escalada no Médio Oriente

Há 54 min
07:24

Chegou ao Governo com uma "reputação intocável": agora também a "PJ vê a sua imagem manchada com este caso"

Há 54 min
02:54
opinião
Marco Serronha

"Estamos por dias de uma coisa ou outra acontecer" no Irão

Ontem às 23:36
Mais Comentadores

Mais Vistos

03:16
opinião
Mafalda Anjos

Mafalda Anjos partilha "história pessoal" após morte de criança esquecida em carro em Almada

Ontem às 20:30
25:41

Património mundial em risco no Côa. Barragem abandonada ameaça gravuras

22 jul, 22:26
04:59

Luís Neves e a mulher gastaram mais de 400 mil euros em quatro terrenos no Alentejo

Ontem às 21:55
13:43
opinião
Manuel Serrano

Bab el-Mandeb é uma versão 2.0 do Estreito de Ormuz? "Juntos têm um efeito devastador"

Ontem às 13:58
10:21
opinião
Tiago André Lopes

Guerra na Ucrânia "não interessa a Trump": "Os europeus é que a querem manter"

Ontem às 13:58
04:06

O direto do local onde morreu uma criança dentro de um carro em Almada

Ontem às 20:06
20:08
opinião
Mário Crespo

"A morte chegou, e Trump está a enfrentá-la. E a enfrentá-la mal"

22 jul, 00:07
00:36

Homem-Aranha salva homem em cadeira de rodas em pleno trânsito (sim, leu bem)

Ontem às 21:50
02:21
opinião
Sérgio Sousa Pinto

"Enquanto Luís Neves era diretor da PJ, toda a gente lhe reconhecia os melhores encantos e ninguém se metia com ele. Agora..."

22 jul, 23:57
04:09
opinião
Henrique Gouveia e Melo

A Ucrânia é agora liderada por um militar "verdadeiramente inovador e disruptivo". Gouveia e Melo explica tudo

22 jul, 22:46
02:12
opinião
Luís Rosa

Luís Neves "tem mais um problema político grave"

Ontem às 22:44
03:07
opinião
Suzana Garcia

"Nenhum de nós consegue entender como é que tendo como função que é só aquilo, transportar cinco crianças, isto acontece"

Ontem às 22:35