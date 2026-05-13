"A questão do Irão está interligada à questão de Taiwan"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 18 min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes afirma que tanto Xi Jinping como Donald Trump se consideram líderes da maior superpotência do mundo, tendo ambos "argumentos para isso".