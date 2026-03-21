"A questão de Ormuz começa a parecer uma telenovela venezuelana: a trama vai-se adensando, mas nada se resolve"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 55 min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes analisa os mais recentes desenvolvimentos na guerra dos EUA e de Israel contra o Irão