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“A própria Ucrânia não estava à espera da facilidade do ataque com drones a São Petersburgo”
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 1h e 43min

O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, aborda os últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia. A começar pelo ataque ucraniano com drones a São Petersburgo, cidade natal de Putin, onde existiam estruturas navais que, segundo o analista, teriam sido um alvo se Kiev percebesse que o ataque seria tão fácil.

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