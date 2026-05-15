"A principal potência marítima do mundo não consegue resolver o problema do Estreito de Ormuz"

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Alberto Cunha analisa os resultados do encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, com destaque para as consequências na guerra com o Irão. A nível de acordos comerciais, um dos focos da reunião entre os líderes, o comentador da CNN Portugal lembra que, "ao contrário do que aconteceu em 2020", não foi assinado nenhum acordo durante esta visita.