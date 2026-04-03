A primeira mensagem dos astronautas da Artemis II: "Conseguimos ver todo o planeta, de polo a polo: foi o momento mais espetacular"

3 abr, 09:27

A tripulação da missão Artemis II fez a primeira chamada do espaço, e falaram sobre a  experiência logo após terem concluído a manobra de injeção translunar que os está a conduzir em direção à Lua. O comandante da missão, Reid Wiseman, descreveu os primeiros momentos vividos no espaço, e contou que a tripulação parou para ver o momento em que o sol se pôs atrás da terra, e foi possível observar o planeta de polo a polo.

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