"A presença norte-americana na Europa não é só um favor que Trump nos faz, é uma projeção do poder dos EUA"

Há 44 min

José Azeredo Lopes, comentador da CNN Portugal, critica a forma "crescentemente violenta" como Donald Trump tem vindo a "destratar" os líderes europeus, seus aliados, após os EUA ameaçarem retirar tropas da Europa ou deixar as suas bases militares.

Ainda que a hipótese lhe pareça "impossível", a retórica norte-americana tem uma "consequência muito má": "Ataques entre aliados são incompreensíveis, não há aliança que consiga sobreviver a isso."