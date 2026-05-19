"A posição do então candidato à Presidência da República empoderou a UGT": ministra do Trabalho acusa Seguro de dificultar negociações do pacote laboral

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A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, admitiu esta terça-feira que uma declaração feita pelo então candidato à Presidência da República António José Seguro teve impacto direto no processo de negociação laboral, ao considerar que acabou por “empoderar a UGT” e tornar mais difícil o alcançar de um acordo. As declarações foram feitas no programa Política com Assinatura, da Antena 1.