"A pompa e circunstância não nos devem enganar perante dois rivais que estão numa competição estratégica"

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Depois de Xi Jinping antecipar um ano "histórico", com Donald Trump a sublinhar que a cooperação entre os Estados Unidos e a China “vai ser melhor do que nunca", Helena Ferro de Gouveia alerta para os aspetos que a receção grandiosa do presidente americano esconde.

"A China tem aproveitado o conflito no Irão para questionar a hegemonia norte-americana, de forma a maximizar a sua vantagem sobre os EUA", explica.