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"A pompa e circunstância não nos devem enganar perante dois rivais que estão numa competição estratégica"
Helena Ferro de Gouveia
Comentadora
Há 23 min

Depois de Xi Jinping antecipar um ano "histórico", com Donald Trump a sublinhar que a cooperação entre os Estados Unidos e a China “vai ser melhor do que nunca", Helena Ferro de Gouveia alerta para os aspetos que a receção grandiosa do presidente americano esconde.

"A China tem aproveitado o conflito no Irão para questionar a hegemonia norte-americana, de forma a maximizar a sua vantagem sobre os EUA", explica.

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