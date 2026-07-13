“A pergunta para o Governo é esta: por que razão estamos a fazer as avaliações digitalmente, se já no ano passado o processo correu mal?”

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As falhas técnicas na digitalização e distribuição das provas atrasaram a correção dos exames nacionais, obrigando o Governo a adiar para 17 de julho a divulgação das notas e a empurrar a segunda fase para os dias 20 a 24. Fernando Alexandre, que começou por garantir que o processo decorria dentro dos prazos, pediu entretanto desculpa aos professores e assegurou esta segunda-feira que 92% das provas estavam corrigidas, enquanto a oposição exige explicações no Parlamento. A jornalista Margarida Davim analisa a polémica.