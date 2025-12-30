"A partir deste momento, o processo negocial está inquinado porque a interpretação de Donald Trump vai ser a que a Rússia quer"
Jorge Botelho Moniz
Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI
30 dez 2025, 23:15

Jorge Botelho Moniz, comentador da CNN Portugal, abordou a acusação russa de que a Ucrânia terá atacado uma residência de Vladimir Putin na região de Valdai.

Comentadores

14:26

“A Venezuela vai tornar-se um problema securitário”

Há 24 min
06:29
opinião
Comandante Paulo Santos

"Há doentes que são atendidos no hospital e regressam a casa na mesma ambulância, impossibilitando que esse meio de socorro esteja disponível”

Há 26 min
07:24
opinião
Francisco Pereira Coutinho

"Se há país que exporta cocaína para os EUA é a Colômbia". Será o próximo alvo de Trump?

Há 2h e 21min
03:15
opinião
Diana Soller

"Zelensky está a fazer a diplomacia possível neste momento"

Hoje às 00:17
03:31
opinião
Miguel Baumgartner

"Não existe nenhum plano que defina exatamente quais são as garantias de segurança" para a Ucrânia

Hoje às 00:16
02:55

Irão: "A força no terreno a reprimir os protestos está cada vez mais forte"

Hoje às 00:16
Mais Comentadores

Mais Vistos

14:53
opinião
Agostinho Costa

"A geografia protege-nos" da Rússia: Agostinho Costa acredita que Portugal "tem sorte", mas deixa um aviso

6 jan, 15:55
01:57

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:48
02:27

Helicópteros, cordas e militares: foi assim que os EUA capturaram um petroleiro da Venezuela

Ontem às 16:16
03:01

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo

6 jan, 20:12
05:29
opinião
Jorge Silva Carvalho

"Para quem monitoriza o Telegram e os blogues, o desânimo russo é total: a fantochada de Kupiansk, a perda da Venezuela, o que está a acontecer no Irão"

6 jan, 19:39
07:25

Desencadeia-se pelo frio, torna as mãos "completamente lívidas" e "pode levar à amputação dos dedos": o que é o fenómeno de Raynaud

6 jan, 09:50
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
06:46
opinião
Tiago André Lopes

"A mudança de regime no Irão podia resultar num erro enorme como o que aconteceu no Iraque"

Ontem às 12:26
01:39

Os preços das casas vão finalmente descer?

5 jan, 17:50
01:03

O momento em que a terra tremeu no Japão

6 jan, 09:29
08:24
opinião
Rui Calafate

"Se é para alguém desistir, que seja já: no domingo há voto antecipado": Rui Calafate faz um apelo enquanto examina a campanha presidencial (e a tracking poll CNN)

Ontem às 23:02
02:32

"A minha família já perdeu a esperança de que eu regresse vivo": soldados ucranianos no Donbass desesperam com situação "mais difícil" no terreno

Ontem às 23:14