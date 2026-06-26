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"A palavra correta é milagre": como um bebé sobreviveu entre os escombros
Comandante Paulo Santos
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Pernes, tendo vários louvores e condecorações.
Há 1h e 1min

As operações de busca na Venezuela entram numa fase particularmente difícil. A probabilidade de encontrar sobreviventes diminui com o passar do tempo, aponta o comandante Paulo Santos. O comentador da CNN Portugal explica como se podem formar bolsas de ar nos edifícios colapsados e porque foi possível resgatar um bebé com vida.

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