"A mudança de regime no Irão podia resultar num erro enorme como o que aconteceu no Iraque"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Ontem às 12:26

Os protestos no Irão já provocaram pelo menos 29 mortos e a violência continua a alastrar nas ruas. Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, antecipa o que se pode esperar daqui para a frente na região.