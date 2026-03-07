"A morte do aiataola foi um erro de cálculo estratégico e esse erro pode ter posto em causa a mudança do regime"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 32min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, considera que a estratégia dos EUA e de Israel está a ser “errática” e que a morte do aiatola Ali Khamenei “foi um erro estratégico”.