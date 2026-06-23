"A melhor forma de servir Cristiano Ronaldo" é colocar ao seu lado quem o serviu "em bandeja de ouro" na Arábia Saudita

Nasceu em Évora. Na TVI desde 2007. Actualmente editor adjunto na editoria de desporto. Licenciado em comunicação social e cultural pela Universidade Católica. Frequentou o CENJOR em 2004 onde concluiu o ateliê de jornalismo televisivo.

Há 1h e 33min

Pedro Rosmaninho, editor adjunto de Desporto, não tem dúvidas de que se Portugal não vencer o Uzbequistão esta terça-feira estaremos perante um "escândalo mundial" e apresenta uma solução para a falta de golos do capitão português.