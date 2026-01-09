"A intervenção dos EUA na Venezuela ocorre num contexto de desordem mundial em que o direito internacional está inserido numa lógica de conveniência e não de convicção"

Há 54 min

Nancy Gomes, coordenadora da Cátedra de Estudos Ibero-Americanos da Universidade Autónoma, reflete ainda sobre o futuro da Venezuela que, por enquanto, está “sob a alçada dos EUA”. A especialista em relações internacionais prevê uma operação longa que “poderá demorar muito tempo” se uma das fases do plano norte-americano for “pacificar a Venezuela”.

