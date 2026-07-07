MUNDIAL 2026

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"A insistência numa aliança de defesa é profundamente bizarra até para aqueles que não fazem parte da NATO"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 56 min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes faz a leitura política das declarações do presidente dos EUA à margem da cimeira da NATO na Turquia.

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