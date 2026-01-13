A imagem do que se está a passar no Irão: centenas à procura de familiares numa rua cheia de corpos

Há 1h e 27min

Alertamos para o conteúdo sensível das imagens

São poucas as imagens que têm sido para fora do Irão nos últimos dias, depois de as autoridades terem cortado totalmente o acesso à Internet. Ainda assim, há quem vá conseguindo colocar cá fora o que vai acontecendo.

Uma das imagens que está a marcar os grandes protestos é este vídeo amador, filmado à porta do Instituto de Medicina Legal de Kahrizak, a sul de Teerão, onde centenas de pessoas andam por uma rua onde vários sacos com corpos estão espalhados.

Médio Oriente

Um país, duas imagens: no Irão há snipers a caçar quem espera pela ajuda dos EUA

Há 46 min
02:48

Estas são as imagens que o Irão quer que se vejam

Há 48 min
00:32

A imagem do que se está a passar no Irão: centenas à procura de familiares numa rua cheia de corpos

Há 1h e 27min

Porque a mais recente vaga de protestos no Irão pode pôr à prova o regime iraniano como nunca

Hoje às 15:11

MÉDIO ORIENTE AO MINUTO | Trump aconselha cidadãos norte-americanos a deixarem o Irão

Hoje às 14:51
07:20

Irão: "As declarações de Donald Trump têm sido no sentido de que há uma linha vermelha - que seria a repressão violenta dos manifestantes"

Hoje às 12:37
Mais Médio Oriente

Mais Vistos

02:10

Tracking Poll, dia 8: veja como está a corrida para as Presidenciais na entrada da última semana

Ontem às 20:35
04:32

Júdice defende Cotrim de acusação de assédio: "Um tipo inteligente e sofisticado tentava seduzir uma senhora a dizer aquelas coisas horrorosas?"

Ontem às 22:33
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"

Ontem às 18:38
08:53

Atenção ao IRS: este é o prazo para se comunicar o agregado familiar - e isto é o que acontece se não o fizermos

Hoje às 09:53
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
27:47
opinião
Paulo Portas

"Se Putin prevalecer na Ucrânia, podem ter a certeza que um dia vai bater à porta dos Bálticos": Paulo Portas

21 dez 2025, 22:36
04:43
opinião
Miguel Relvas

Cotrim de Figueiredo: "Já se ouviam boatos acerca de alguma coisa que iria sair"

Ontem às 20:07
02:21

A reação de Cotrim de Figueiredo às acusações de assédio

Ontem às 18:10
01:30
opinião
Rui Calafate

"Se Cotrim de Figueiredo não estivesse lá em cima nas sondagens, não saía" a acusação de assédio

Ontem às 18:37
04:00
opinião
Mafalda Anjos

"Declaração de Cotrim de Figueiredo sobre Ventura é muito grave"

Ontem às 22:16
04:09
opinião
Rui Santos

A mensagem de Rui Santos para José Mourinho: "O Benfica precisa de acordar"

Ontem às 22:18
02:54

Tracking poll: Homens votam em Cotrim, mulheres e maiores de 55 anos em Seguro

11 jan, 22:04