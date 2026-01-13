A imagem do que se está a passar no Irão: centenas à procura de familiares numa rua cheia de corpos

Há 1h e 27min

Alertamos para o conteúdo sensível das imagens

São poucas as imagens que têm sido para fora do Irão nos últimos dias, depois de as autoridades terem cortado totalmente o acesso à Internet. Ainda assim, há quem vá conseguindo colocar cá fora o que vai acontecendo.

Uma das imagens que está a marcar os grandes protestos é este vídeo amador, filmado à porta do Instituto de Medicina Legal de Kahrizak, a sul de Teerão, onde centenas de pessoas andam por uma rua onde vários sacos com corpos estão espalhados.