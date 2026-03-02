"A ideia de que o Irão estava muito fragilizado está a ser destruída a cada hora que passa"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 13min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, considera que esta manhã trouxe "más notícias" para os EUA e para Israel, tendo em conta que estão a ser atingidos em várias frentes, vendo-se obrigados a "alargar o seu teatro de operações".

05:18
