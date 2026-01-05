"A ideia de Donald Trump não é ocupar territorialmente a Venezuela, mas sim controlar o governo venezuelano"
Comentador da CNN Portugal
5 jan, 12:28
Miguel Baumgartner considera que a operação dos Estados Unidos na Venezuela serviu essencialmente para satisfazer as ambições económicas de Donald Trump. O comentador da CNN Portugal acredita que o presidente norte-americano tenha preparadas algumas exigências, entre elas pedir ao atual governo que “deixe de fornecer petróleo à China e que interrompa a cooperação económica com a China e com a Rússia”.