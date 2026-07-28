"A guerra está a correr muito mal" à Ucrânia e "os russos estão a avançar em toda a linha"
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 44 min
Major-general Agostinho Costa olha para o atual momento da guerra na Ucrânia, lembrando que vão começando a faltar armas a Kiev para resistir às investidas da Rússia.