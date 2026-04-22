"A Guarda Revolucionária tem, pela primeira vez, primazia política no Parlamento e isso é uma novidade"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 11 min
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