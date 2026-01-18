"A expectativa é que a abstenção diminua": estas eleições têm duas características que "levam a uma maior participação" dos eleitores

Há 28 min

Carlos Jalali, coordenador do Centro de Estudos da Fundação Francisco M. dos Santos, antecipa uma diminuição da taxa de abstenção nestas eleições presidenciais, apontando para duas características que sugerem isso mesmo.

A expectativa é que a abstenção diminua mesmo entre os jovens, que são o grupo etário que “menos participa nas eleições” e especificamente nas presidenciais.