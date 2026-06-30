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“A Europa não está só a redefinir o seu sistema de energia, mas os termos da sua competitividade, soberania e escolhas industriais”. Foi assim que Gabrielle Gauthey, secretária-geral da GD4S - Gas Distributors For Sustainability iniciou a sua intervenção na B+ Summit.

É a porta-voz de uma organização que representa os principais 12 distribuidores de gás a operação no Reino Unido. E veio até Cascais para falar sobre “O biometano como alternativa”.