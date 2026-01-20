"A Europa colocou-se numa posição em que entregou todos os trunfos a Trump"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 54 min

O major-general Agostinho Costa analisa o primeiro ano do segundo mandato de Donald Trump na Casa Branca e reflete sobre a forma como a Europa deve reagir. 

