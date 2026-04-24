"A estratégia dos EUA neste momento não é tanto a resposta militar, mas sim afogar economicamente o Irão"

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

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O tenente-general Marco Serronha defende ainda que "hoje é nítido que quem está na liderança do poder em Teerão é a Guarda Revolucionária", algo que "provoca interferências no processo negocial".